New York Times: "Кредит МВФ свідчить, що Зеленський здав тест довіри"

Однак, в українського президента попереду ще багато випробувань, які доведеться здолати, щоб забезпечити своїй країні фінансову стабільність.

Президент України Володимир Зеленський здобув важливий вотум довіри до його обіцянок щодо антикорупційних зусиль, коли МВФ схвалив відкриття програми для його країни на багато мільярдів доларів.

Про це пише New York Times, нагадуючи, що у вівторок правління фонду схвалило кредитну лінію для України в розмірі 5 мільярдів доларів на 18 місяців. Наступного дня українські чиновники вітали це рішення як важко здобуту перемогу. Гроші гостро потрібні Україні для підтримки економіки й покриття витрат на стримування пандемії коронавірусу. Це найбільша іноземна програма допомоги, яка з'явилася за час президентства Зеленського. Видання нагадує, що колишній комедійний актор лише минулого року здобув перемогу на виборах.

"Переговори з МВФ стали випробуванням для рішучості Зеленського у викоріненні урядової корупції, яка роками стримувала економічний розвиток України", - коментує New York Times, додаючи, що український уряд усунув важливі перешкоди. Минулого місяця парламент ухвалив закон, який не дозволить інсайдерам розкрадати міжнародну допомогу через процес підтримки банків. МВФ зробив цей закон умовою для виділення допомоги.

Разом з тим, заява фонду про схвалення нової програми для України була наповнена застереженнями. Зокрема, в організації в широкому сенсі наголосили, що "потрібно провести більше реформ для забезпечення стійкого й всеосяжного зростання".

Перша порція грошей, а саме 2,1 мільярд доларів, буде перерахована негайно. А решту суми Київ отримає лише після оцінки прогресу.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва вказала на ризик, що українські труднощі в подоланні медичної й економічної кризи, спричиненої коронавірусом, може відібрати в глибоких структурних реформ пріоритетне значення. На тлі рішення про схвалення програми для України Георгієва також додала, що "невизначеність про напрямок економічної політики лишається значною".