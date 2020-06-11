Прем’єр-міністр повідомив, що розглядатимуть завтра на позачерговому засіданні уряду

Про це заявив на брифінгу прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Завтра, 12 червня, відбудеться позачергове засідання уряду, на якому планують розглянути план утворення районів в частині реформи територіально-адміністративного устрою України.

"У цю п’ятницю плануємо позачергове засідання уряду, на якому плануємо розглянути і затвердити план утворення районів у частині реформи територіально-адміністративного устрою України. Інші питання, якщо будуть підготовані та винесені - ми, можливо, їх розглянемо. Питання відкриття КПВВ розглядається та опрацьовується зараз профільними міністерствами, і, можливо, буде розглядатись", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що на сьогодні актуальне питання поки одне – затвердження розподілу на райони.

Нагадаємо, що до середини липня в Україні має завершитися реформа децентралізації, тому Мінрегіон розробив законопроект створення та ліквідації районів, щоб впорядкувати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.