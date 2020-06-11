Посол України назвав дати, коли вирішать щодо відкриття авіапростору ЄС

Питання щодо відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня, проте правила в’їзду автомобільним шляхом залишаються не змінними. Про це на своїй сторінці в Facebook написав посол України в Австрії Олександр Щерба.
“...Схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня — доведеться ще почекати”, — написав він.
Окрім того, Щерба додав, що правила в’їзду автомобільним шляхом лишаються тими, що і були.
“Кому конче потрібно летіти з Відня або на Відень — як завжди, пишіть мені в приват. Будемо рахувати кількість бажаючих на спецрейс. Правила в’їзду автомобільним шляхом лишаються тими, що і були. Можуть в’їжджати громадяни України, які мають на руках підтвердження мети подорожі (робота, лікування або возз’єднання сім’ї), бажано погоджене з посольством Австрії в Україні”, — повідомив він.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України у зв’язку з пом’якшенням карантину назвали правила в’їзду у США, Туреччину, Грецію, Єгипет та Італію.