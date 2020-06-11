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Четвер, 11.06.2020
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В Україні затвердили ще один правоохоронний орган

В Україні затвердили ще один правоохоронний орган
18:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash
Державна екологічна інспекція офіційно отримає статус правоохоронного органу. Про це повідомляє УНН.

Таке рішення незабаром повинен ухвалити уряд. 

"Державна екологічна інспекція офіційно отримає статус правоохоронного органу, що дасть можливість ефективно протидіяти недопускам інспекторів на підприємства, які вони перевіряють. Зокрема, за недопуск доведеться сплатити штраф 50-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, відбути виправні роботи або ж бути арештованим на строк до 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення уряд повинен ухвалити найближчим часом.

Відтепер українці можуть голосувати без прописки

"Тоді за недопуск інспектора на підприємство порушник підпадатиме під дію статті 343 ККУ. Вона передбачає штраф 50-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи або арешт до 6 місяців. Також на інспекторів розповсюдяться усі гарантії захисту від посягань на життя, здоров’я чи майно – їхнє або їх близьких", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд у травні призначив Андрія Мальованого на посаду голови Державної екологічної інспекції України.

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Уряд, Державна екологічна інспекція, Правоохоронний орган.
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