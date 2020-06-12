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Сакашвілі назвав катастрофою можливе запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні

Сакашвілі назвав катастрофою можливе запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні
14:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Оновлено: 14:32 Сьогодні
На думку Саакашвілі, навантаження на фонд оплати праці в Україні навпаки слід знижувати.

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував законопроект щодо впровадження в Україні загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення (другого рівня пенсійної системи), який зараз розглядають у Верховній Раді.

Про це він заявив під час засідання Федерації роботодавців України (ФРУ), коментуючи слова голови Федерації металургів України Сергія Біленького.

«Те, що зараз активно лобіюється профільним комітетом Верховної Ради України, - це так звана пенсійна реформа, запровадження другого рівня пенсійного забезпечення. Тут багато говорили про те, що гроші забираються з реального сектора економіки, розподіляються в сектор фінансових послуг, банківський сектор. Що по суті робить цей другий рівень пенсійної реформи? Це загальнообов’язковий рівень, який передбачає на першому етапі на додаток до ЄСВ, до податку на доходи фізичних осіб приблизно по 2% як з робітників, так і з роботодавців. Це законопроект №2681 Галини Третякової, який був схвалений профільним комітетом Верховної Ради», - зауважив Біленький.

У відповідь на запитання Саакашвілі, чи передбачає це додаткове навантаження на фонд оплати праці, голова Федерації металургів України додав: «Так, зараз у нас навантаження на фонд оплати праці становить 41,5%, а на першому етапі воно збільшиться ще на 4%».

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«Катастрофа!», - відповів на це Саакашвілі.

«В грошах це буде близько 100 мільярдів гривень щороку збиратися. Враховуючи, що у нас немає фондового ринку взагалі, як і куди ці кошти будуть інвестовані, невідомо», - додав Біленький.

«Навпаки, треба знижувати», - додав Саакашвілі.

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Все по темі:

Политика, Пенсионері, Уряд, Пенсійна реформа, Міхеїл Саакашвілі, Соціальне забезпечення.

Автор:

Телеграф
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