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Понеділок, 15.06.2020
Разумков: "Рада цього тижня візьметься за законопроєкт про референдум"
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Разумков: "Рада цього тижня візьметься за законопроєкт про референдум"

Разумков: "Рада цього тижня візьметься за законопроєкт про референдум"
12:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Верховна Рада на поточному пленарному тижні затвердить план законопроєктних робіт, а також планує розпочати розгляд законопроєкту 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 15 червня.

"Одним із важливих питань буде план законодавчих ініціатив. Ми його мали прийняти ще на початку нашої роботи, однак COVID вніс свої достатньо серйозні, і не лише в нашу роботу, зміни", - сказав спікер.

Разумков нагадав, що, відповідно до статті 19 Регламенту Верховної Ради, парламент щорічно затверджує план законопроєктної роботи, узгоджений Погоджувальною радою з урахуванням узагальнень Апаратом ВР пропозицій комітетів щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання.

Голова ВР прогнозує, що народні депутати затвердять цей план у вівторок.

"Одразу хочу поінформувати, що те, що ми не зможемо або не встигнемо пройти за цей рік, автоматично перейде на наступний рік. Оскільки, дійсно, проблеми, які були викликані COVID, і багато змін, які також були враховані під час обробки цього плану, вони достатньо суттєві", - зазначив спікер.

Разумков також нагадав, що на минулому тижні у ВР був зареєстрований президентський законопроєкт 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

"Він був ініційованій Президентом України, був визначений невідкладним, і я думаю, що у вівторок ми розглянемо скорочення строків, а пізніше, у четвер, можливо, якщо все буде добре, ми зможемо його вже розглядати в першому читанні по суті", - сказав він

За словами спікера, також цього тижня до розгляду заплановано законопроєкт про допомогу креативним індустріям (№3377). Він анонсував і розгляд кадрових питань.

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"Паралельно з цим звернулися майже всі депутатські фракції та групи з пропозицією, щоб і на цьому тижні ми використовували той самий графік роботи, що і на минулому пленарному тижні. Тобто, ми працюємо до 12-ї, із 12:30 перерва, і до 15 години ми працюємо в пленарному режимі - це у вівторок та четвер. Середа - до 14 години. П'ятниця: замість "Різного" - запити. Тобто, з 10-ї в нас година запитань до уряду, з 11-ї до 12-ї ми працюємо в пленарному режимі, з 12-ї до 12:30 - перерва, і до 13 години ми працюємо як зазвичай", - уточнив Разумков.

Спікер додав, що ВР ухвалить рішення щодо графіку роботи у вівторок на початку засідання.

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ВРУ, Референдум, Разумков, Пленарний тиждень.

Автор:

Телеграф
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