Завершився допит Порошенка у справі Януковича

Петро Порошенко завершив свідчення в Апеляційному суді Києва щодо анексії Криму та відносин з колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем.

"Суд допитав свідка Порошенка… Зараз в кімнаті для свідків перебуває ще один свідок. Суд оголошує перерву у судовому засіданні на 15 хвилин, після чого відбудеться допит (другого) свідка", - сказав головуючий суддя.

До цього, на питання сторони обвинувачення про те, чи пам’ятає він свої показання, надані під час допиту у першій інстанції, та чи повністю підтримує свої показання, Порошенко відповів ствердно.

Варто зазначити, що більшість питань, які були задані колишньому президенту під час судового засідання, були відхилені суддями.

Також під час свідчень Порошенко зазначив, що "за втрату частини території, яку весь світ кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, що підпадає під всі визначення міжнародного права, відповідає колишній президент Янукович".