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Арахамія: "Слуга народу" підтримає програму уряду під час голосування в Раді

Арахамія: "Слуга народу" підтримає програму уряду під час голосування в Раді
22:06 Пн, 15 Червень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Депутатська фракція партії "Слуга народу" планує підтримати програму діяльності уряду при голосуванні у Верховній Раді. Про це журналістів поінформував голова фракції Давид Арахамія після засідання фракції 15 червня.

"Будемо голосувати. Дуже велика робота була проведена, всі комітети надали свої правки, пропозиції, не менш ніж 95% пропозицій кожного комітету було враховано, це відображено. Тому мені здається, що будуть голоси за цю програму уряду", - зазначив він.

На уточнювальне запитання, чи була підтримана програма діяльності уряду під час сигнального голосування на засіданні фракції, Арахамія відповів схвально.

Як повідомляв Укрінформ, фракція партії “Слуга народу” на вечірньому засіданні мала обговорити програму діяльності уряду та кандидатури на посаду міністра освіти і науки. Верховна Рада розгляне доопрацьовану програму діяльності Кабінету міністрів на пленарному засіданні в четвер, 18 червня.

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Також 18 червня фракція партії "Слуга народу" планує винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

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Все по темі:

Слуга народу, Уряд, Арахамія, Верхова Рада.

Автор:

Телеграф
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