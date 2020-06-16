Боррель обговорив з Лавровим ситуацію в Україні

Під час розмови Жозеп Боррель нагадав Росії про необхідність виконувати Мінські домовленості.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів 16 червня відеоконференцію з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Одним із питань, які піднімалися під час розмови, була ситуація в Україні.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сторони обговорили двосторонні відносини між ЄС і Росією, як і цілий ряд актуальних регіональних та міжнародних проблем… Обговорювалася також (ситуація) в Україні. Високий представник Боррель закликав Росію досягати прогресу у виконанні Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

Серед інших питань, які піднімалися в ході віртуальної розмови, були заходи з протидії пандемії коронавірусу, шляхи розв’язання питань навколо ядерної програми Ірану, ситуація в Лівії та у Сирії.