Скачать
Вівторок, 16.06.2020
Будівництво доріг: Шмигаль поспілкувався з інвесторами
Будівництво доріг: Шмигаль поспілкувався з інвесторами
Шмигаль: Ніхто не збирається скасовувати ЗНО
Шмигаль: Ніхто не збирається скасовувати ЗНО
Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату
Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату

Боррель обговорив з Лавровим ситуацію в Україні

Боррель обговорив з Лавровим ситуацію в Україні
Оновлено 22:06 Сьогодні Телеграф Укринформ
Під час розмови Жозеп Боррель нагадав Росії про необхідність виконувати Мінські домовленості.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів 16 червня відеоконференцію з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Одним із питань, які піднімалися під час розмови, була ситуація в Україні.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сторони обговорили двосторонні відносини між ЄС і Росією, як і цілий ряд актуальних регіональних та міжнародних проблем… Обговорювалася також (ситуація) в Україні. Високий представник Боррель закликав Росію досягати прогресу у виконанні Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

Боррель назвав основний інструмент зближення України та ЄС

Серед інших питань, які піднімалися в ході віртуальної розмови, були заходи з протидії пандемії коронавірусу, шляхи розв’язання питань навколо ядерної програми Ірану, ситуація в Лівії та у Сирії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ЄС, Росія, Жозеп Боррель, Україна, Мінські домовленості.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вагітна Олеся Стефанко у ніжній білизні показала, як підріс її живіт
02 "Віднесені вітром" повернули на HBO: що змінили у культовому фільмі
03 КНДР підірвала офіс зв'язку на кордоні з Кореєю
04 Сила української краси: футболіст Шахтаря одружився на українці (Фото)
05 Транслятор Ліги 1 не проти розширення чемпіонату до 22 клубів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;У мене є досвід&quot;: Добкін хоче балотуватися у мери столиці
Добкін хоче балотуватися у мери столиці
В Україні активно борються с безробіттям
В Україні активно борються с безробіттям
У одного із працівників РНБО виявили COVID-19
У одного із працівників РНБО виявили COVID-19
&quot;Божевільний тиждень&quot;: Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд
Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся