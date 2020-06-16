У Путіна відреагували на новий статус України в НАТО

Дмитро Пєсков заявив, що ця ситуація не сприяє зміцненню безпеки в Європі.

У Кремлі вперше офіційно прокоментували новий статус України у відносинах із Північноатлантичним союзом, що його НАТО надав Україні ще 12 червня.

Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, "безумовно, ми на це звернули увагу", повідомляє Радіо свобода.

"Наша позиція стосовно НАТО біля наших кордонів послідовна і добре відома. Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати належних необхідних заходів для забезпечення власної безпеки в зв’язку з цим. І, звичайно, враховуючи характер НАТО і, власне, первісні цілі, для яких створювався НАТО як механізм конфронтації, звичайно, ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО, скажімо так, абсорбує в собі все нові й нові країни в різних форматах", – заявив він.

"Ми не вважаємо, що це сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі", – додав речник Кремля, коментуючи підвищення рівня відносин НАТО і України.

Як відомо, 12 червня Північноатлантичний альянс оголосив, що Україна стала учасницею програми НАТО "Партнерство розширених можливостей".