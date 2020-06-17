Представництво Президента в АРК: Росія поставилася до кримчан як до кріпаків

Видані в анексованому Росією Криму "російські паспорти" не визнаються і не мають жодних правових наслідків. Про це заявили у Представництві Президента України в АР Крим.

"Росія не тільки здійснила міжнародний злочин у 2014 році, але й поставилася до кримчан як до кріпаків, які перейшли до неї у власність разом із територією. Ми солідарні із заявою МЗС України, яке нагадує про те, що "примусова паспортизація – це елемент репресивної політики держави-агресора щодо громадян України, які змушені жити в умовах окупації та є складовою системного тиску російської окупаційної адміністрації на громадян України, заздалегідь спланованого і цинічно реалізованого", – йдеться у заяві.

Раніше МЗС зробило заяву щодо примусової російської паспортизації українців у Криму.

Нагадаємо, Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів 16 червня відеоконференцію з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Одним із питань, які піднімалися під час розмови, була ситуація в Україні.