Скачать
Середа, 17.06.2020
Представництво Президента в АРК: Росія поставилася до кримчан як до кріпаків
Представництво Президента в АРК: Росія поставилася до кримчан як до кріпаків
Справа Гандзюк: Мангера вивезли в СІЗО
Справа Гандзюк: Мангера вивезли в СІЗО
Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату
Офіційно: "Оскар-2021" отримав нову дату

Представництво Президента в АРК: Росія поставилася до кримчан як до кріпаків

Представництво Президента в АРК: Росія поставилася до кримчан як до кріпаків
05:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com
Видані в анексованому Росією Криму "російські паспорти" не визнаються і не мають жодних правових наслідків. Про це заявили у Представництві Президента України в АР Крим.

"Росія не тільки здійснила міжнародний злочин у 2014 році, але й поставилася до кримчан як до кріпаків, які перейшли до неї у власність разом із територією. Ми солідарні із заявою МЗС України, яке нагадує про те, що "примусова паспортизація – це елемент репресивної політики держави-агресора щодо громадян України, які змушені жити в умовах окупації та є складовою системного тиску російської окупаційної адміністрації на громадян України, заздалегідь спланованого і цинічно реалізованого", – йдеться у заяві.

Раніше МЗС зробило заяву щодо примусової російської паспортизації українців у Криму.

Нагадаємо, Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів 16 червня відеоконференцію з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Одним із питань, які піднімалися під час розмови, була ситуація в Україні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Крим, Україна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
02 "Лінія": Марія Бурмака відсвяткувала ювілей оригінальним способом (Відео)
03 Будівництво доріг: Шмигаль поспілкувався з інвесторами
04 Уілл Сміт перевтілиться у раба в новій кінокартині
05 В Україні активно борються с безробіттям
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;У мене є досвід&quot;: Добкін хоче балотуватися у мери столиці
Добкін хоче балотуватися у мери столиці
В Україні активно борються с безробіттям
В Україні активно борються с безробіттям
У одного із працівників РНБО виявили COVID-19
У одного із працівників РНБО виявили COVID-19
&quot;Божевільний тиждень&quot;: Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд
Нікіта Добринін і Даша Квіткова встановили власний рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся