Україна вдячна США за економічну та військову допомоги

Україна вдячна США за надання військової, фінансової та економічної допомоги, рішучу та послідовну підтримку її незалежності та територіальної цілісності. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи інформацію про надання Україні чергової допомоги від США у сфері безпеки, повідомляє пресслужба РНБО.

"Ми вдячні США за рішучу та послідовну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни, а також її руху на шляху демократичних реформ. Допомога США є критично важливою для захисту України від зовнішньої агресії", - цитує Данілова пресслужба.

За словами очільника Радбезу, військово-технічна співпраця України і США активно розвивається, тому для України надзвичайно важливою є відкритість перед стратегічними партнерами у питаннях інформування про реформування безпекової сфери.

Данілов запевнив, що курс України у напрямку реалізації реформи оборонно-промислового комплексу з урахуванням кращого світового досвіду є незмінним.

Як повідомляв Укрінформ, Управління оборонного співробітництва Посольства США в Україні отримало обладнання на понад 60 мільйонів доларів для передачі українським партнерам. Допомога містить ПТРК Javelin, боєприпаси, рації та ін.