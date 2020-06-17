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Відтепер жертвам політичних репресій буде довічна стипендія

Відтепер жертвам політичних репресій буде довічна стипендія
19:27 Сьогодні Телеграф УНН
Уряд схвалив проект указу Президента щодо призначення довічних стипендій 15 жертвам політичних репресій. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

“Сьогодні на черговому засіданні Кабінет міністрів України підтримав проект указу Президента України “Про призначення довічних державних іменних стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність”. Передбачено призначення довічних державних іменних стипендій 15 громадянам України з 5 регіонів, які зазнали переслідувань у колишньому СРСР за правозахисну діяльність, що мала суспільне значення, та яких було ув’язнено, заслано, вислано, виключено з творчих спілок, закладів освіти, у зв’язку з чим вони не здобули відповідної освіти, не мали можливості продовжувати наукову або творчу діяльність, брати участь у громадській роботі, та яких було реабілітовано відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що проект розроблено Міністерством соціальної політики з метою посилення державної підтримки громадян, які зазнали репресій з політичних мотивів у колишньому СРСР.

Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним

Нагадаємо, Кабмін підтримав указ Зеленського про довічні стипендії учасникам Другої світової війни.

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Все по темі:

Президент, Уряд, Стипендії, Плітичні репресії.

Автор:

Телеграф
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