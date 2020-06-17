Кабмін призначив нову заступницю міністра культури та інформполітики

"За поданням міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка 17 червня 2020 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні прийняв розпорядження про призначення Лариси Петасюк заступницею міністра культури та інформаційної політики", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Ткаченко представив нового заступника на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
У найближчі дні відбудеться підписання наказу по міністерству щодо призначення Петасюк на посаду, після чого вона офіційно стане до виконання обов’язків, додали у МКІП.
Як повідомляється, раніше Петасюк обіймала посаду заступника керівника секретаріату Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики. До цього понад 16 років працювала в Міністерстві культури, де, зокрема, обіймала посаду начальника управління правового забезпечення.