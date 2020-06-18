США продасть Україні зброю на півмільярда доларів

Цей продаж буде підтримувати мету зовнішньої політики та національної безпеки США, покращуючи безпеку країни-партнера, зазначили у Держдепі. Про це йдеться у повідомленні Агентства з оборонної безпеки.

Держдеп США схвалив продаж Україні 16 катерів Mark VI та озброєння на 600 мільйонів доларів.

"Держдепартамент виніс рішення про схвалення можливого продажу військовим силам Україні 16 катерів Mark VI, а також пов’язаного з ним оснащення на 600 мільйонів доларів. Агентство з оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж уже сьогодні", – йдеться у тексті повідомлення.

Цей продаж буде підтримувати мету зовнішньої політики та національної безпеки США, покращуючи безпеку країни-партнера, що є рушійною силою політичної стабільності й економічного прогресу у Європі, зазначили у Держдепі.

Також у Вашингтоні додали, що пропозиція покращить здатність України протистояти теперішнім і майбутнім загрозам. Україна використовуватиме судна для кращого захисту своїх територіальних вод й інших морських інтересів.

США передають Україні обладнання, боєприпаси та комплекси Javelin на загальну суму понад $ 60 мільйонів.