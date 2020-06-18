ЄС нагадав країнам Східного партнерства про п’ять ключових пріоритетів

Євросоюз закликає країни Східного партнерства повною мірою скористатися всіма перевагами рамкових домовленостей з Євросоюзом, що вже існують.

Так президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 18 червня під час прес-конференції за підсумками віртуального саміту лідерів країн Східного партнерства, відповіли на запитання преси щодо реакції ЄС на очікування Грузії, Молдови й України, щодо набуття довгострокової європейської перспективи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже існуючі угоди надають нам величезний потенціал. Наприклад, угоди про асоціацію та про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Грузією, Молдовою і Україною - вони представляють собою 70 відсотків від законодавства Євросоюзу. Тож існує величезний потенціал. Наше послання є дуже ясним – ми хочемо покращити взаємини. Тому що це партнерство є для нас стратегічним, і воно буде залишатися таким», - зауважив з цього приводу голова Європейської ради.

Президент Єврокомісії звернула увагу на різний рівень кооперації з Європейським Союзом, який мають різні країни Східного партнерства. Євросоюз будує відносини з кожною з цих країн на основі індивідуальних досягнень, тож зараз, є важливим повністю виконати вже існуючі двосторонні домовленості, включаючи угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Грузією, Молдовою і Україною.

«Ми на тому етапі, коли важливо отримати найбільше від того, що ми вже маємо і що є можливим з угодами, які вже були підписані», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Разом з тим вона нагадала про п’ять ключових пріоритетів: це розвиток економічного співробітництва, створення нових робочих місць та перспектив; вдосконалення системи державного управління, розвиток демократичних інституцій, захист прав людини, дотримання гендерної рівності та верховенства права; цифрова трансформація в країнах-партнерах, сприяння їх технологічному розвитку та створення умов для участі у єдиному цифровому ринку; інноваційній економічний розвиток на основі «зеленої» трансформації; сталий регіональний розвитку, включаючи розбудову новітньої економічної та соціальної інфраструктури, сприяння розвитку зрілого та справедливого громадянського суспільства.

Як зауважив Шарль Мішель, ці п’ять напрямків, які були оговорені сьогодні під час телеконференції лідерів країн ЄС та країн Східного партнерства, будуть покладені в основу політичної декларації, що має бути погоджена під час наступного, вже «фізичного» саміту, який має відбутися у Брюсселі у березні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, черговий саміт Східного Партнерства планували провести у червні 2020 року, перенесли через пандемію COVID-19. В

18 червня відбулася зустріч глав держав та урядів країн ЄС та шести країн Східного Партнерства в режимі телеконференції. Лідери підбили підсумок співпраці в форматі цієї ініціативи ЄС за 11 років від її започаткування, обговорили найважливіші напрямки двосторонньої та багатосторонньої співпраці на період до 2030 року та погодили час і місце проведення наступного «фізичного» саміту.