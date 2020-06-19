Романа Абрамовського призначили міністром захисту довкілля

Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення Абрамовського Р. Р. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України".

Рішення підтримали 264 народних депутатів.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З жовтня 2019 року - заступник міністра енергетики та захисту довкілля України. До цього був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, ще раніше - помічником-консультанта народного депутата.

Як повідомлялось, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Очікувалося, що Верховна Рада розгляне його призначення 4 червня, однак тоді на засіданні парламенту це питання не виносилося.