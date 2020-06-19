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Україна приєдналася до пакету санкцій ЄС проти третіх країн за кібератаки

Україна приєдналася до пакету санкцій ЄС проти третіх країн за кібератаки
19:56 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Україна приєдналася до погодженого ЄС пакету санкцій проти третіх країн за здійснення навмисних кібернетичних атак проти ЄС або проти його країн-членів. Про це йдеться у декларації Високого представника ЄС від імені усього Євросоюзу, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"14 травня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/651. Рішення Ради продовжує існуючі обмежувальні заходи на наступні 12 місяців, до 18 травня 2021 року. Країни-кандидати Туреччина, Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країна Процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради", - йдеться у документі.

Як зазначається в декларації, згадані треті країни зобов’язалися забезпечити відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги ці зобов’язання та привітав їх.

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Згадане рішення Ради ЄС прийнято у розвиток рішення Європейської Ради від 17 травня 2019 року стосовно обмежувальних заходів проти кібернетичних атак, що загрожують Європейському Союзу або його країнам-членам. Документ визначає рамкові умови для застосування дипломатичних заходів проти країн, які здійснюють агресивні та навмисні кібернетичні атаки проти ЄС, які потягнули важкі наслідки для країн-членів або для критично важливої європейської інфраструктури.

ЄС розглядає ці санкції як потенційну можливість, тому що до цього моменту до переліку фізичних або юридичних осіб третіх країн, які можуть бути причетними до такої кібернетичної агресії, не внесено жодного конкретного суб’єкта.

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Все по темі:

ЄС, Кибератаки, Євросоюз, Європа.

Автор:

Телеграф
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