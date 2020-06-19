Для фермерів обіцяють полегшення праці

Українські фермери отримають пільгові умови придбання сільськогосподарської землі, обіцяють в Офісі президента України з нагоди Дня фермера, який відтепер відзначається у країні 19 червня.

"Зокрема, ті, хто має господарство на землях державної власності, переданих їм у постійне користування, матимуть змогу придбати цю землю у безвідсоткову розстрочку на 10 років", - йдеться у повідомленні на сторінці ОП у Facebook у п'ятницю.

В Офісі президента зазначають, що органам місцевого самоврядування буде повернуто повноваження з управління землями місцевих громад за межами населених пунктів, яких вони були позбавлені з 1 січня 2002 року.

"Земельна реформа надаватиме переваги національному малому та середньому агровиробнику. Передбачено заснування Фонду гарантування кредитів малим фермерам та Фонду розвитку сільських територій. Також буде створено національну інфраструктуру геопросторових даних, будуть заповнені "білі плями" у кадастрі", - йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський наголосив з нагоди Дня фермера, що без земельної реформи в України не буде шансу знову стати житницею Європи. "Цьогоріч парламент ухвалив, а я підписав низку законів, які впорядковують обіг землі, роблять його прозорим, справедливим та ефективним. Розвиток фермерства надзвичайно важливий для української економіки", - зазначив він.

У рамках розпочатої реформи у 2020 році на підтримку українських сільгоспвиробників держава виділила 4 млрд грн, буде максимально спрощено шлях коштів від бюджету до невеликого фермера.

"Не потрібно буде бігати по інстанціях, збирати довідки, усувати помилки у землевпорядній документації. Достатньо просто зареєструватися в системі Аграрного реєстру, щоб отримати допомогу за програмами, визначеними урядом", - зазначають в Офісі президента.