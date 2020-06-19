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П'ятниця, 19.06.2020
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Кабмін опублікував оновлені правила адаптивного карантину

Кабмін опублікував оновлені правила адаптивного карантину
21:35 Сьогодні Телеграф УНИАН kmu.gov.ua
Відповідна постанова Кабміну №500 від 17 червня, згідно з якою адаптивний карантин продовжено до 31 липня, опублікована на Урядовому порталі.

Відповідна постанова Кабміну №500 від 17 червня, згідно з якою адаптивний карантин продовжено до 31 липня, опублікована на Урядовому порталі.

Так, робочий день на період дії карантину розпочинається: в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8:00, в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду - о 10:00.

Згідно зі змінами, на період дії карантину забороняється:перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; відвідувати заклади освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім участі у іспитах; проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території, організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра; діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; здійснення пасажирських перевезень осіб в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.

Крім того, постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної енергії заборонено здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності.

Також заборонено постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії.

На час карантину заборонене відвідування установ і закладів соцзахисту, в яких тимчасово або постійно проживають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям чи особам у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено.

Постановою заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах.

Згідно з документом, закладам охорони здоров’я заборонено проведення планових заходів з госпіталізації, крім: планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50%; надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я.

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Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19.

За рішенням Кабміну, іноземці можуть перетнути держкордон лише за умови наявності страхового поліса, який покриє витрати на лікування COVID-19 чи обсервацію.

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Кабмин, Карантин, Адаптований карантин.

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Телеграф
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