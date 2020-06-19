Скачать
П'ятниця, 19.06.2020
Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня
Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 липня
У планах Уряду підвищити зарплати медикам до 75%
У планах Уряду підвищити зарплати медикам до 75%
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди
Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди

За порушення карантину будуть штрафи до 340 тисяч

За порушення карантину будуть штрафи до 340 тисяч
21:56 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов нагадав, що штрафи за невиконання протиепідемічних правил можуть сягати до 340 тис. грн для власників бізнесу. Про це він сказав на брифінгу 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо ти заходиш у відповідне приміщення, в тому числі супермаркет або ТРЦ, і ти не користуєшся маскою, то на тебе може бути накладений штраф 17 тисяч грн. Ви повинні про це знати. Якщо ви власник того чи іншого ТРЦ або ресторану, і ви не дотримуєтесь тих правил, які встановлені в нашій країні, то на вас можуть накласти штраф від 170 до 340 тис. грн”, - сказав Степанов.

Він додав, що протиепідемічні правила не складні, і їх виконання дасть змогу запобігти зростанню захворюваності і не вводити більш жорсткі обмеження в умовах адаптивного карантину в різних регіонах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів опублікував постанову щодо продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

У планах Уряду підвищити зарплати медикам до 75%

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину і прийнято рішення про запровадження адаптивного карантину.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Максим Степанов, Штрафи.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу
02 Ілон Маск спростував чутки про секс утрьох із Делевінь і Херд
03 МОЗ ініціюватиме введення жорсткого контролю за дотриманням карантину
04 Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
05 19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна приєдналася до пакету санкцій ЄС проти третіх країн за кібератаки
Україна приєдналася до пакету санкцій ЄС проти третіх країн за кібератаки
У столиці перевірили ресторани та кафе на дотримання правил карантину
У столиці перевірили ресторани та кафе на дотримання правил карантину
У ВООЗ вважають, що у світі небезпечна ситуація з коронавірусом
У ВООЗ вважають, що у світі небезпечна ситуація з коронавірусом
Для фермерів обіцяють полегшення праці
Для фермерів обіцяють полегшення праці
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся