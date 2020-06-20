В Україні проживає близько 3 тис. біженців і близько 6 тис. осіб, які хочуть отримати цей статус. Проте, в нашій країні біженці обмежені у своїх правах, зокрема, у влаштуванні на роботу та отриманні медичної допомоги. Про це повідомили в Офісі Омбудсмена України, передає УНН.

“Сьогодні правозахисна спільнота відзначає Всесвітній день біженців. Цей день покликаний насамперед привернути увагу суспільства до проблем біженців, яких у світі налічується понад 70 мільйонів та консолідувати зусилля для захисту їхніх фундаментальних прав, пов’язаних із безпечними та гідними умовами життя, побудовою сімейних відносин, охороною здоров’я та здобуттям освіти”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з часу приєднання до Конвенції ООН про статус біженців у 2002 році, Україна поки не перетворилась на країну, де права біженців дотримуються на високому рівні, а їхні соціальні потреби відповідають міжнародним стандартам захисту прав шукачів притулку.

“На сьогодні в Україні проживає близько трьох тисяч біженців і близько шести тисяч осіб, які звернулися до міграційної служби щодо отримання статусу або виборюють це право, звернувшись до суду за захистом. В Україні біженці часто обмежені у реалізації своїх прав на житло, влаштування на роботу, отримання допомоги у медичному закладі, здобуття освіти, вивченню мови, оформлення документів соціально-правового характеру, тощо”, — повідомили в Офісі омбудсмена.

На думку Уповноваженого, для покращення стану дотримання прав усіх категорій шукачів притулку має бути підвищена самосвідомість громадян до проблем, з якими вони стикаються, коли залишають власні домівки, а також створені правові, економічні, соціальні умови реалізації гарантованих прав і свобод.

Нагадаємо, за інформацією ООН, вимушене переміщення людей у світі нині торкнулось більше одного відсотка людства — 1 із 97 людей — і все менше й менше з тих, хто тікає, зможуть повернутися додому.