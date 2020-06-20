Україна отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів

До кінця 2020 року Японія планує поставити в Україну чергову партію медобладнання для госпіталів у Харкові, Львові та Ірпіні на суму 1,4 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“19 червня відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія Тарана з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Такаші Кураі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Таран проінформував співрозмовника про воєнно-політичну ситуацію в Україні та навколо її кордонів, а також наголосив на важливості подальшого розвитку воєнно-політичного діалогу між державами. Посол Японії запевнив у беззаперечній підтримці стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію та підтвердив принципову позицію своєї держави щодо засудження російської агресії на Сході України та невизнання незаконної анексії Криму.

“Через представництво ООН в Україні до кінця 2020 року планується поставити чергову партію медичного устаткування до госпіталів в містах Харків, Львів та Ірпінь на суму 1,4 млн дол. США та забезпечити відповідну фахову підготовку медичного персоналу”, — повідомив Такаші Кураі.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов провів зустріч із послом Японії в Україні Такаші Кураі. Вони обговорили питання спільних довгострокових економічних проектів та залучення для їх реалізації відповідних інвестицій, зокрема, поглиблення співпраці між безпековими відомствами двох держав у галузі кібербезпеки.