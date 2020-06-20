Скачать
Субота, 20.06.2020
Україна отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів
Україна отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів
На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19
На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19
WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном
WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном
Вікторія Бекхем узяла кредит, щоб врятувати бізнес
Вікторія Бекхем узяла кредит, щоб врятувати бізнес

Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним

Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним
13:52 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина instagram
Актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, визнаний осудним, повідомило "Інтерфаксу" джерело в медичних колах в суботу. Актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, визнаний осудним, повідомило "Інтерфаксу" джерело в медичних колах в суботу.

"Експертиза підтвердила дієздатність і повну осудність Єфремова", – сказало джерело.

При цьому психіатр звернув увагу на вживання актором алкоголю і наркотиків.

"Необхідності в більш глибокому стаціонарному обстеженні Єфремова немає", – сказало джерело.

Увечері 8 червня біля будинку 3 на Смоленській площі Єфремов на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого помер у лікарні. Артисту пред'явлено звинувачення в тому, що він, керуючи автомобілем в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якої загинула людина. Йому загрожує від 5 до 12 років колонії. Сам він неодноразово заявляв, що визнає провину і готовий надати допомогу родині загиблого.

Для українських підприємців запускають онлайн-курси

У крові Єфремова після ДТП, крім високої дози алкоголю, були виявлені сліди наркотичних речовин, зокрема кокаїну. За фактом цього було порушено справу про збут наркотиків, за якою артист проходить свідком. Він перебуває під домашнім арештом.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДТП, Єфремов, Психіатри.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 За порушення карантину будуть штрафи до 340 тисяч
02 Кабмін опублікував оновлені правила адаптивного карантину
03 Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди
04 Угорщина повідомила, що відновлює автобусне сполучення з Україною
05 Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Для українських підприємців запускають онлайн-курси
Для українських підприємців запускають онлайн-курси
Меркель продовжує вводити нові санкцій проти Росії
Меркель продовжує вводити нові санкцій проти Росії
Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним
Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним
Відома кількість інфікованих медиків в Україні
Відома кількість інфікованих медиків в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся