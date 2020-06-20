Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним

Актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, визнаний осудним, повідомило "Інтерфаксу" джерело в медичних колах в суботу. Актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, визнаний осудним, повідомило "Інтерфаксу" джерело в медичних колах в суботу.

"Експертиза підтвердила дієздатність і повну осудність Єфремова", – сказало джерело.

При цьому психіатр звернув увагу на вживання актором алкоголю і наркотиків.

"Необхідності в більш глибокому стаціонарному обстеженні Єфремова немає", – сказало джерело.

Увечері 8 червня біля будинку 3 на Смоленській площі Єфремов на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з фургоном, водій якого помер у лікарні. Артисту пред'явлено звинувачення в тому, що він, керуючи автомобілем в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, скоїв ДТП, в результаті якої загинула людина. Йому загрожує від 5 до 12 років колонії. Сам він неодноразово заявляв, що визнає провину і готовий надати допомогу родині загиблого.

У крові Єфремова після ДТП, крім високої дози алкоголю, були виявлені сліди наркотичних речовин, зокрема кокаїну. За фактом цього було порушено справу про збут наркотиків, за якою артист проходить свідком. Він перебуває під домашнім арештом.