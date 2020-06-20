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Для українських підприємців запускають онлайн-курси

Для українських підприємців запускають онлайн-курси
12:35 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
На Дія.Бізнес з’явиться Національна онлайн-школа для підприємців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

"Мінцифра в партнерстві з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку (World Bank Group), запускає Національну онлайн-школу для підприємців. Ми створили цю школу, щоб розвивати навички потенційних та діючих підприємців для успішного розвитку власної справи", - йдеться у повідомленні.

Навчання безкоштовне і проходитиме у форматі освітніх серіалів. Після кожного серіалу, можна пройти тест, отримати додаткові корисні матеріали, скласти фінальний тест та отримати сертифікат про завершення курсу.

В Україні проживає близько 3 тис. біженців

Сам проєкт міністерство презентуватиме у понеділок, 22 червня.

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Робота, Підприємці, Онлайн-курси.

Автор:

Телеграф
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