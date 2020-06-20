Скачать
Субота, 20.06.2020
Україна отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів
Україна отримає від Японії медобладнання на 1,4 млн доларів
На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19
На Кіпрі в аеропортах будуть тестувати на COVID-19
WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном
WBC може призначити Ф’юрі франчайзинговим чемпіоном
Вікторія Бекхем узяла кредит, щоб врятувати бізнес
Вікторія Бекхем узяла кредит, щоб врятувати бізнес

У НАТО мають намір зміцнити партнерство з країнами, які роками були в місіях Альянсу

У НАТО мають намір зміцнити партнерство з країнами, які роками були в місіях Альянсу
14:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
НАТО прагне зміцнити партнерство з країнами, які протягом багатьох років були у місіях і операціях Північноатлантичного альянсу. Про це в ефірі програми "На самом деле: Мир" телеканалу "ДОМ" повідомила директор Центру інформації та документації НАТО Барбара Маронкова, коментуючи приєднання України до програми "Партнерство розширених можливостей".

Вона зазначила, що 12 червня Північноатлантична рада, яка є вищим органом НАТО щодо прийняття рішень, досягла угоди про визнання України як "партнера розширених можливостей". "Це означає, що Україна має доступ до програми співробітництва з НАТО, яка значною мірою орієнтована на військово-технічну сторону співпраці. Це частина ширшої ініціативи, яка називається Ініціативою НАТО з оперативної сумісності з партнерами, яку ми створили 2014 року, щоб мати змогу продовжувати військову співпрацю з багатьма партнерами по всьому світу", - підкреслила Маронкова.

За її словами, "ми шукали те, що могли б запропонувати нашим партнерам, які були з нами в наших військових операціях, які стояли з нами пліч-о-пліч протягом усіх цих років. Щоб не втратити це особливе співробітництво, це особливе партнерство, яке пов'язувало наших військових". Вона зазначила, що на даний час до цієї широкої програми входить Україна разом зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

"Ми прагнемо зміцнити наше партнерство з країнами, які протягом багатьох років були з НАТО у наших місіях та операціях. Країни-партнери, які працювали з нами в різних ситуаціях, у різних конфліктах, і які проводять з нами багато навчань. Що це означає на практиці. НАТО робить багато що. Уявіть, що ви українські солдати, і ви приєднуєтеся до наших військ НАТО в Афганістані, або служите з нами в Косово, ми працюємо разом. Для того, щоб працювати разом, вам потрібна так звана сумісність ваших сил, обладнання, того, як ви приймаєте команди. Ви повинні розуміти одне одного, щоб мати змогу працювати разом. Ось чому важливо, щоб як держави-члени, так і країни-партнери мали таку можливість продовжувати спільну роботу. Тому що, як каже наш генеральний секретар, ми говоримо про спільну безпеку. Це означає, що Альянс не може сам протистояти викликам безпеки сьогодення. Нам потрібні партнери. Якщо у нас є партнери, ми будемо сильніші разом", - підкреслила директор Центру інформації та документації НАТО.

Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним

Як повідомлялося, Програма розширених можливостей, в якій Україна стала партнером, є частиною ініціативи НАТО щодо посилення оперативної сумісності військ її країн-учасниць з силами Альянсу. Цю програму Північноатлантичний альянс запустив 2014 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НАТО, Телеканал "Дім".

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 За порушення карантину будуть штрафи до 340 тисяч
02 Кабмін опублікував оновлені правила адаптивного карантину
03 Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди
04 Угорщина повідомила, що відновлює автобусне сполучення з Україною
05 Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Для українських підприємців запускають онлайн-курси
Для українських підприємців запускають онлайн-курси
Меркель продовжує вводити нові санкцій проти Росії
Меркель продовжує вводити нові санкцій проти Росії
Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним
Психіатри обстежили актора Єфремова і визнали осудним
Відома кількість інфікованих медиків в Україні
Відома кількість інфікованих медиків в Україні
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся