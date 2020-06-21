Кравчук поділився, що думає про недоторканість президента України

Недоторканність потрібна лише, коли президент при владі. Якщо президент відбув свій термін, виконав свою місію та пішов, має бути прийнятий регулярний закон про колишніх президентів. Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю “Радіо Свободі”.

На питання яким має бути оптимальне законодавство щодо колишніх президентів і чи потрібна їм недоторканність, Кравчук відповів:"Я вважаю, що недоторканність потрібна лише при здійсненні влади, коли президент при владі. Можуть бути різні політичні інтриги, сили, які можуть застосовувати навіть силу проти президента. Я це бачив на особистому досвіді. Якщо президент відбув свій термін (не пішов у відставку через імпічмент), виконав свою місію та пішов, має бути прийнятий регулярний закон про колишніх президентів".

За його словами, в українській Конституції зазначено, що президент має почесне звання президента до смерті, він повинен мати відповідний захист, особливо матеріальний.

"Якщо за цей час він використовував країну для набуття багатства і робив це незаконно, то правоохоронні органи повинні розслідувати це, а якщо були порушення закону, його слід притягнути до відповідальності", — розповів Кравчук.

Кравчук зазначив, якщо президент жив нормально, працював для людей, то його життя потрібно забезпечити, як і для кожної людини, враховуючи зусилля, енергію та витрачений час.

Як відомо, у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський суд Києва на 90-тому засіданні оголосив вирок екс-президенту Януковичу за державну зраду з покаранням у 13 років.