Кравчук поділився, що думає про недоторканість президента України

На питання яким має бути оптимальне законодавство щодо колишніх президентів і чи потрібна їм недоторканність, Кравчук відповів:"Я вважаю, що недоторканність потрібна лише при здійсненні влади, коли президент при владі. Можуть бути різні політичні інтриги, сили, які можуть застосовувати навіть силу проти президента. Я це бачив на особистому досвіді. Якщо президент відбув свій термін (не пішов у відставку через імпічмент), виконав свою місію та пішов, має бути прийнятий регулярний закон про колишніх президентів".
За його словами, в українській Конституції зазначено, що президент має почесне звання президента до смерті, він повинен мати відповідний захист, особливо матеріальний.
"Якщо за цей час він використовував країну для набуття багатства і робив це незаконно, то правоохоронні органи повинні розслідувати це, а якщо були порушення закону, його слід притягнути до відповідальності", — розповів Кравчук.
Кравчук зазначив, якщо президент жив нормально, працював для людей, то його життя потрібно забезпечити, як і для кожної людини, враховуючи зусилля, енергію та витрачений час.
Як відомо, у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський суд Києва на 90-тому засіданні оголосив вирок екс-президенту Януковичу за державну зраду з покаранням у 13 років.