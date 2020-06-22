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КСУ завтра продовжить розгляд закону про люстрацію

КСУ завтра продовжить розгляд закону про люстрацію
10:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Велика палата Конституційного Суду України у віворок, 23 червня, продвжить розгляд справи щодо конституційності окремих положень Закону України "Про очищення влади", який називають законом про люстрацію. Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

"23 червня о 10 годині Велика палата КСУ на пленарному засіданні у формі усного провадження продовжить розгляд справи", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про розгляд справи за конституційними поданнями:

"Під час розгляду у закритій частині пленарного засідання справи Велика палата КСУ визнала за необхідне з'ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення для вирішення справи. Ухвалою від 12 березня 2020 року з метою забезпечення повноти розгляду справи поновлено розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження за участю представників суб'єктів права на конституційні подання, Верховної Ради України, Президента України, а також із залученням міністра юстиції України, заступника міністра юстиції України - Уповноваженого у справах ЄСПЛ, та Уповноваженого ВР з прав людини", - зауважили у суді.

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Закон про люстрацію набув чинності 16 жовтня 2014 року і забороняє високопоставленим чиновникам часів експрезидента Віктора Януковича займати посади в органах державної влади протягом 5 або 10 років.

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Все по темі:

люстрация, Велика палата КСУ, Про очищення влади.

Автор:

Телеграф
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