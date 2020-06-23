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Кулеба розповів, про що говоритиме на зустрічі з Сіярто

Кулеба розповів, про що говоритиме на зустрічі з Сіярто
14:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що регулярне спілкування з угорським колегою Петером Сіярто допомагає подолати проблеми, які накопичилися у відносинах України та Угорщини за попередні роки. Про це дипломат заявив у коментарі Укрінформу щодо запланованого на 25 червня у Києві засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Кулеба відзначив, що ця зустріч з угорським колегою буде вже другою за місяць, а з урахуванням телефонних дзвінків та відеоконференцій, це вже буде сьомий контакт глав зовнішньодипломатичних відомств з лютого цього року, коли Петер Сіярто також був нашим гостем у Києві.

«Ми справді доволі часто спілкуємося. На мою думку, це дуже добре. Регулярне спілкування допомагає подолати проблеми, які накопичилися в наших відносинах з Угорщиною за попередні роки. Прикро, коли потенціал двох великих країн Центральної Європи стримують перешкоди. Так не має бути», - зазначив Кулеба.

Він наголосив на важливості розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною, що дозволить пом’якшити негативні економічні наслідки коронавірусної кризи для громадян.

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«Крім того, добросусідські відносини України та Угорщини стратегічно важливі для наших країн і всього регіону Центральної Європи», - акцентував дипломат.

Кулеба поінформував, що на засіданні міжурядової комісії сторони обговорять конкретні можливості співпраці українських та угорських компаній, збільшення обсягів двосторонніх інвестицій, сприяння зміцненню позицій на ринках обох країн.

«Йдеться про співпрацю в сферах транспорту, прикордонної та транскордонної інфраструктури, сільському господарстві, енергетиці, охороні навколишнього середовища та інших сферах”, - поінформував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 червня відбудеться четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня відвідав з робочим візитом Угорщину для зустрічі із міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

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МЗС, Кулеба, Угорщина, Сіярто.

Автор:

Телеграф
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