Шмигаль збирає засідання уряду

У четвер, 25 червня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"25 червня під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання уряду", - йдеться в анонсі.

Зазначається, що захід розпочнеться о 13 годині.

Згідно з порядком денним, уряд планує призначити міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка представником Кабінету міністрів України у наглядовій раді Ради бізнес-омбудсмена.

Передбачається, що Кабмін у четвер затвердить план заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки. Урядовці також розглянуть питання про закінчення 2019/2020 навчального року в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та щодо реорганізації Львівського інституту економіки й туризму.

Розглядатиметься питання про затвердження складу української частини Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви, а також Польщі.

З ініціативи віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова буде розглянуто внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних заходів з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко поставить питання про необхідність внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та запропонує врегулювати деякі питання щодо уповноваженого із захисту державної мови.

Урядовці затвердять проєкт угоди з урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво та протокол про втілення фінансової допомоги.

На засіданні можуть бути внесені зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики .

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов пропонуватиме затвердити порядок сприяння відшкодуванню бенефіціарами (партнерами) проєктів, бенефіціаром технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Іnterreg V-B Danube — ССІ 2014ТС16М6ТN001)

Міністра фінансів Сергія Марченка планується уповноважити на підписання листа про внесення змін до Фінансової угоди (Проєкт “Реабілітація гідроелектростанційˮ) між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Міністри мають намір погодити проєкти указів Президента про День податківця України, а також щодо утворення делегації для участі в переговорах із Туреччиною про укладення угоди про соціальне забезпечення.

Планується, що урядовці схвалять низку законопроєктів, які потім будуть передані на розгляд Верховної Ради, зокрема про мультимодальні перевезення, а також зміни до законів про Кабінет міністрів України щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації і про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту.