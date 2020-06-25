Кабмін запровадив нові правила в’їзду іноземців до України

Кабінет міністрів України звільнив приїжджих з-за кордону від обсервації й самоізоляції. Про це повідомляє Державное агентство розвитку туризму України.

Сьогодні Кабінет Міністрів своїм рішенням дозволив припинити режим самоізоляції або обсервації іноземцям, які в’їхали на територію України, якщо вони матимуть негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, зроблений після перетину державного кордону.

Уточнено також інформацію щодо полісу страхування для іноземців та осіб без громадянства, що перетинають державний кордон. Його має видавати компанія, яка зареєстрована в Україні, або іноземна страхова компанія, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс). Поліс має покривати витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією та діяти весь термін перебування в Україні.

Нагадаємо, що громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома». Із «зеленої зони» - безперешкодно за наявності страхового полісу.