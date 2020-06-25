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У Запоріжжі Нацкорпус проводить акцію проти Шарія

У Запоріжжі Нацкорпус проводить акцію проти Шарія
20:40 Сьогодні Телеграф Укринформ
Кілька сотень активістів “Національного корпусу”, ветерани АТО та волонтери проводять численну акцію під назвою “Проти ватного реваншу”. Захід проходить під контролем правоохоронців, повідомляє з місця події кореспондент Укрінформу.

“Правоохоронні органи дуже налякані, що ми будемо робити щось протизаконне, але ж насправді - ні. Тут багато волонтерів, ветеранів АТО, які мають свою громадянську позицію стосовно проросійських сил, які зараз діють в Україні і, зокрема, у Запоріжжі. В той час, коли центральна влада дуже слабка, з’являються такі прокремлівські проєкти як “Партія Шарія” і “патріоти ОПЗЖ”. Вони роблять дуже гучні заяви, але сьогодні ми хочемо подивитись, чи зможуть вони за них відповісти. Ми зібрались для того, щоб показати, що вулиця - за патріотами”, - сказав організатор акції, ветеран АТО, голова осередку “Національний корпус” у Запоріжжі Максим Зайченко.

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Акція була анонсована на 16:00. Учасники заходу зібрались в парку Перемоги, де вже чергували правоохоронці (Нацгвардія, поліція, патрульна поліція). Скандуючи “Ні ватному реваншу”, “Збережемо українську державу” кілька сотень людей вирушили до офісу “Партії Шарія”, який розташований у центрі Запоріжжя.

Біля партійного офісу активістів вже чекав кордон поліції. Учасники акції розклеїли на дверях офісу фотографії та залишили “повідомлення”, написавши перед входом: “Ні ватному реваншу!”.

До націоналістів ніхто не вийшов і вони попрямували центральним проспектом міста до площі Запорізької, де проведуть перформанс.

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Медведчук, Шарий, Нацкорпус.

Автор:

Телеграф
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