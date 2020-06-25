Скачать
Четвер, 25.06.2020
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
США і ЄС створять нову платформу для протидії впливу Китаю
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
Відразу шість футболістів закінчили контракт з "Монако"
У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів
У ЗНО з математики взяли участь понад 150 тис. абітурієнтів

Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу

Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
21:01 Сьогодні Телеграф Укринформ president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає продовження застосування експериментальних препаратів для лікування хворих на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)» № 737-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, документ спрямований на забезпечення доступу до ліків громадян, хворих на коронавірусну хворобу, та запобігання поширенню COVID-19 серед населення.

Наголошується, що українське законодавство дозволяє застосовувати для лікування COVID-19 як зареєстровані в країні препарати, так і незареєстровані лікарські засоби, клінічні випробування яких затверджені в установленому порядку та мають на меті дослідити ефективність і безпеку таких лікарських засобів щодо лікування COVID-19.

"Доступ до експериментальних препаратів – передових винаходів може допомогти в боротьбі з коронавірусом. Це стосується ліків, які не є зареєстрованими, однак вже пройшли певні дослідження щодо їхньої безпечності та ефективності й рекомендовані офіційним органом США, країн – членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Держави Ізраїль. Відповідна практика діє у багатьох країнах світу", - наголошують у пресслужбі Президента.

Зеленський допоміг сім'ям, які постраждали унаслідок вибуху будинку на Позняках

Там додали, що закон продовжує застосування цієї практики в Україні до 1 січня 2021 року.

Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

Він запровадив в Україні практику застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування як один з шляхів вирішення питання доступності фармакотерапії на період епідемії коронавірусної хвороби.

19 червня ВР внесла зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього закону, продовживши строк його дії до 1 січня 2021 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Президент, Зеленский, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано нові 994 випадки COVID-19
02 У Словенії стартує онлайн фестиваль української культури
03 Вийшов трейлер екранізації роману "В очікуванні варварів" (Відео)
04 Сьогодні в Україні буде спекотно, на заході пройдуть дощі
05 Щоб подолати наслідки паводку може знадобитися не один мільярд
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Чернівецька міськрада приблизно підрахувала збитки від паводку у понад 7,5 мільйона
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Для подолання наслідків повенів задіяли вертольоти і літак
Після послаблення карантину у Європі стався сплеск COVID-19
Після послаблення карантину у Європі стався сплеск COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся