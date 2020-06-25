Зеленський підписав закон про експериментальні препарати у лікуванні коронавірусу

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)» № 737-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 19 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, документ спрямований на забезпечення доступу до ліків громадян, хворих на коронавірусну хворобу, та запобігання поширенню COVID-19 серед населення.
Наголошується, що українське законодавство дозволяє застосовувати для лікування COVID-19 як зареєстровані в країні препарати, так і незареєстровані лікарські засоби, клінічні випробування яких затверджені в установленому порядку та мають на меті дослідити ефективність і безпеку таких лікарських засобів щодо лікування COVID-19.
"Доступ до експериментальних препаратів – передових винаходів може допомогти в боротьбі з коронавірусом. Це стосується ліків, які не є зареєстрованими, однак вже пройшли певні дослідження щодо їхньої безпечності та ефективності й рекомендовані офіційним органом США, країн – членів Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Держави Ізраїль. Відповідна практика діє у багатьох країнах світу", - наголошують у пресслужбі Президента.
Там додали, що закон продовжує застосування цієї практики в Україні до 1 січня 2021 року.
Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомлялося, 30 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).
Він запровадив в Україні практику застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції для медичного застосування як один з шляхів вирішення питання доступності фармакотерапії на період епідемії коронавірусної хвороби.
19 червня ВР внесла зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" цього закону, продовживши строк його дії до 1 січня 2021 року.