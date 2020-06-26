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П'ятниця, 26.06.2020
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Порошенко: Економічна криза у РФ дає шанс змусити агресора піти з Донбасу та Криму

Порошенко: Економічна криза у РФ дає шанс змусити агресора піти з Донбасу та Криму
10:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Економічна криза в Росії є унікальним шансом для України та світової антипутінської коаліції змусити країну-агресора піти з окупованих територій Криму і Донбасу. Таку думку в інтерв’ю письменнику і музиканту Сергію Жадану в ефірі волонтерської радіостанції «Тризуб ФМ» висловив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, повідомляє пресслужба політсили.

Зокрема, Порошенко поділився враженнями від зустрічей з Путіним в рамках нормандського формату і вкотре наголосив, що саме російський президент несе відповідальність за війну проти України.

«Я постійно бачив його очі, але в складі нормандського формату, коли поруч зі мною були канцлер Німеччини і президент Франції. Бажання миру я там точно не побачив. Ненависть до України і українців я там бачив. Саме Путін вніс до Ради Федерації РФ законопроєкт про надання йому дозволу на застосування збройних сил на території інших країн. Путін підписав указ про анексію Криму, саме Путін дав директиви начальнику Генштабу для того, аби вдерлися російські десантники в серпні 2014-го», – нагадав Порошенко.

«Я був твердо переконаний – спільними зусиллями ми здатні перемогти. Не тільки і не стільки на полі бою. Не тільки і не стільки військовою силою – хоча не маючи сучасної міцної, патріотичної, професійної армії, це буде зробити неможливо. Але додатково до цього нам потрібні були санкції. І вони були запроваджені саме за порушення виконання Мінських домовленостей – саме з боку Росії. Задля цього нам потрібна була міжнародна солідарність, коли весь світ об’єднався проти Путіна, підтримуючи Україну», – наголосив п’ятий президент.

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«За дуже короткий термін весь світ об’єднався на нашу користь. І на сьогоднішній день, коли впала ціна на нафту, коли в Росії глибока криза з 5-відсотковим падінням ВВП, коли російська економіка не здатна фінансувати цю «валізу без ручки», – є унікальний шанс зміцнити міжнародну солідарність і примусити Росію піти геть з Донбасу і Криму, виконуючи ті зобов’язання, які були підписані під спільним тиском нормандського формату, ЄС і американських партнерів», – переконаний лідер «Європейської солідарності».

Порошенко наголосив, що Путін розуміє тільки мову санкцій. «Миру нема. Бажання миру – теж нема. Але він розуміє, коли є спільний світовий тиск, який вимагає усунути порушення міжнародного права», – зазначив Порошенко.

Він також нагадав, що його команді вдалося вперше в історії добитися в міжнародних судах застосування конвенцій ООН проти країни-агресора. «Наголошую: ми вперше у світовій історії застосували конвенції ООН для того, аби притягнути Росію до відповідальності як агресора. Це було стосовно агресії Російської Федерації проти військових кораблів ВМС України в Керченській протоці. І це було стосовно порушення конвенції з фінансування тероризму, коли російські терористичні підрозділи вдерлися до нашої території. І безпосередню відповідальність за порушення міжнародного права несе особисто президент РФ Путін», – зазначив Порошенко.

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Він вкотре наголосив, що мир на базі міжнародного права буде досягнуто в разі, коли російські збройні формування будуть виведені за територію України. «Із застосуванням, до речі, миротворчих підрозділів, які базуються на рішенні Ради Безпеки ООН, бо це забезпечить вичавлення з української території окупаційних російських військ. Роззброєння незаконних озброєних формувань, викидання важкої техніки й артилерії за ділянку українсько-російського кордону, бо саме це зазначено як пріоритетні безпекові характеристики Мінських домовленостей, де і стоїть підпис – зобов’язання Путіна як безпосереднього учасника збройної агресії проти України», – підсумував Порошенко.

Як повідомлялося, Рада ЄС 18 червня 2020 року продовжила ще на рік (до червня 2021 року) санкції проти Росії, запроваджені за незаконну окупацію Криму.

Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

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Все по темі:

Путин, Порошенко, Росія, Україна, Санкції.

Автор:

Телеграф
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