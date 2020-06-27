Скачать
Субота, 27.06.2020
На Донбасі загинув боєць ООС внаслідок підриву
На Донбасі загинув боєць ООС внаслідок підриву
Синоптики попереджають про грози, град та шквали, які йдуть на Україну
Синоптики попереджають про грози, град та шквали, які йдуть на Україну
COVID-19: ФБУ вводить нові правила щодо Суперліги
COVID-19: ФБУ вводить нові правила щодо Суперліги
Співак Дзідзьо також долучився до кумедного челенджу у "FaceApp" (Фото)
Співак Дзідзьо також долучився до кумедного челенджу у "FaceApp" (Фото)

Поліція склала 355 протоколів після карантинного рейду по ТРЦ

Поліція склала 355 протоколів після карантинного рейду по ТРЦ
17:41 Сьогодні Телеграф Укринформ mvs.gov.ua
Під час рейдів поліцейські склали 355 протоколів на директорів розважальних та торговельних закладів за порушення умов карантину. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, поліцейські проводять перевірки суб'єктів господарювання щодо дотримання ними встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину. Відтак правоохоронці перевірили майже 3 500 закладів торгівлі, 2 000 закладів харчування, 850 нічних клубів та розважальних закладів. За результатами перевірок поліцейські склали 355 адміністративних протоколів відповідно до ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. З них 28 – на директорів розважальних закладів, 100 - керівників закладів громадського харчування та 227 – на директорів закладів торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Всього під час відпрацювання, до якого залучено 640 рейдових груп, правоохоронці протягом двох діб перевірили понад 6 200 закладів.

Найбільше порушень виявлено у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у місті Києві.

Всього із початку введення карантину поліцейські склали 14 569 адміністративних протоколів та розпочали 176 кримінальних проваджень.

У ЗСУ за добу зафіксовано 21 випадок коронавірусу

Санкція ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей) передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські продовжують здійснювати перевірки та закликають громадян дотримуватися обмежувальних умов адаптивного карантину.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, ТРЦ, Правила карантину.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 Без Джека Горобця. Марго Роббі зніметься в нових Піратах Карибського моря
04 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
05 Непогода на заході: Аваков назвав терміни гострої фази ліквідації наслідків
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США виділять Україні 100 тис. доларів допомоги для подолання наслідків повеней
США виділять Україні 100 тис. доларів допомоги для подолання наслідків повеней
Поліція склала 355 протоколів після карантинного рейду по ТРЦ
Поліція склала 355 протоколів після карантинного рейду по ТРЦ
В Естонії не зафіксували нових випадків COVID-19 за останню добу
В Естонії не зафіксували нових випадків COVID-19 за останню добу
Дмитро Черкасов герой &quot;Холостяка-7&quot;, ледь не розлучився з дружиною після втрати дитини
Дмитро Черкасов герой "Холостяка-7", ледь не розлучився з дружиною після втрати дитини
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся