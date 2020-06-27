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ЄC допоможе Україні з ліквідацією наслідків паводків

ЄC допоможе Україні з ліквідацією наслідків паводків
20:20 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Європейський Союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків потужних паводків на заході країни. Для забезпечення потреб України в ЄС задіяно механізм цивільного захисту. Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

"На початку цього тижня рясні дощі призвели до найбільших паводків на південному заході України протягом останніх 50 років, спричинивши людські жертви та пошкодження сотень будинків. З метою надати першу допомогу українським органам влади було активовано Механізм цивільного захисту ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на заклик української влади вже відреагувала Швеція, яка запропонувала надати 1,2 км бар'єрів від паводків, 250 шлангів, технічних експертів. Єврокомісія надасть картографічні послуги у постраждалих районах через супутникову систему ЄС.

Крім того, в постійному контакті з Україною знаходиться цілодобовий координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС для того, щоб уважно слідкувати за ситуацією та направляти подальшу допомогу.

"Ми готові надати подальшу допомогу та засвідчити свою солідарність з усіма, хто знаходиться у постраждалих районах, та з рятувальниками, які працюють на місці", - зазначив європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Як повідомлялося, в ЄС отримали запит від України щодо допомоги у боротьбі з повінню та мають намір відповісти на нього у максимально короткий термін.

25 червня Президент України Володимир Зеленський терміново прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область, охоплену водяною стихією.

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23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.

За даними Укргідрометцентру, 26-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi, а також на річці Тиса очікуються подальші підйоми рівнів води.

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ЄС, Євросоюз.

Автор:

Телеграф
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