Скачать
Неділя, 28.06.2020
Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень
Шмигаль відзвітував про результати роботи за тиждень
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Киянин перерізав газовий шланг та погрожував підірвати багатоповерхівку
Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед
Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед
Назване модне літнє взуття 2020
Назване модне літнє взуття 2020

В Україні створили "Просту Конституцію" для дітей

В Україні створили "Просту Конституцію" для дітей
16:45 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
В Україні створили Конституцію для наймолодших — “Проста Конституція”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Повідомляється, що рік тому Президент Володимир Зеленський підтримав чудову ідею — створити Конституцію України для наймолодших.

“І ось результат — “Проста Конституція”. Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, який 28 червня перебуває на Херсонщині, у відеозверненні привітав українців з Днем Конституції та зазначив, що саме з поваги до Конституції починається громадянське суспільство.

В ОП повідомили про графік підвищення мінімальної зарплати

Також Зеленський роздав відзнаки і ордени до Дня Конституції.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Конституция, Діти, Уряд.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День молоді 2020: листівки і вітання зі святом
02 Відомий термін виживання коронавірусу у річковій воді
03 Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
04 Коронавірус має багато подібного з раковою пухлиною: несподівані результати дослідження
05 Десять найкращих фільмів першого півріччя 2020-го
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів
COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів
У Бельгії за тиждень зросла кількість інфікованих коронавірусом
У Бельгії за тиждень зросла кількість інфікованих коронавірусом
В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів
В Амстердамі визначилися з датою відкриття кварталу червоних ліхтарів
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Найкращі привітання з Днем молоді: картинки, вірші, проза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся