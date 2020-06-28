В Україні створили "Просту Конституцію" для дітей

В Україні створили Конституцію для наймолодших — “Проста Конституція”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Повідомляється, що рік тому Президент Володимир Зеленський підтримав чудову ідею — створити Конституцію України для наймолодших.

“І ось результат — “Проста Конституція”. Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, який 28 червня перебуває на Херсонщині, у відеозверненні привітав українців з Днем Конституції та зазначив, що саме з поваги до Конституції починається громадянське суспільство.

Також Зеленський роздав відзнаки і ордени до Дня Конституції.