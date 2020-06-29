Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії

Євросоюз сьогодні продовжив на шість місяців секторальні економічні санкції, введені через дестабілізуючі дії Росії проти України. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, поширеному в понеділок, передає УНН.

"Сьогодні Рада прийняла рішення оновити санкції щодо конкретних секторів економіки Російської Федерації ще на шість місяців, до 31 січня 2021 року. Це рішення слідує за останньою оцінкою стану виконання Мінських угод... На відеоконференції членів Ради Європи від 19 червня 2020 року. З огляду на те, що повна реалізація ще не досягнута Лідери ЄС ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - сказано в заяві.

Відзначається, що обмежувальні заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на область товарів подвійного призначення.

Нагажаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав політичне рішення лідерів ЄС продовжити економічні (секторальні) санкції проти Росії ще на 6 місяців, адже "санкції дають чіткий сигнал того, що Росії необхідно повністю виконати Мінські угоди".