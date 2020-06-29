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Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків

Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
19:03 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Ізраїль виділив 500 тис. грн на гуманітарну допомогу постраждалим від паводків на Західній Україні. Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Джоель Лаян, повідомляє The Jerusalem Post.

“Коли нам став зрозумілим масштаб природного катаклізму на Західній Україні, ми розпочали роботу із Міністерством закордонних справ у Єрусалимі з метою виділення спеціальних коштів та термінової допомоги. (Було сформовано - ред.) бюджет в півмільйона гривень на закупівлю базового обладнання”, - сказав Лаян.

Посольство вже надіслало жертвам паводків у Чернівецькій та Івано-Франківській областях тисячі пляшок питної води.

Генератори, насоси, та намети: Україна отримає допомогу від ЄС

“Пляшкована вода - лише перша допомога Ізраїлю постраждалим. Згодом цього тижня будуть також передані намети й сотні спальних мішків”, - зазначає The Jerusalem Post.

Нагадаємо, що 23 червня в західних регіонах країни через рясні дощі почалися сильні паводки. Зруйновано сотні кілометрів автодоріг, десятки мостів і кілометри берегових укріплень, відселені сотні людей.

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Все по темі:

Ізраїль, Допомога.

Автор:

Телеграф
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