Законопроект про опозицію: Стефанчук розповів про дискусії в Раді

Заступник Дмитра Разумкова в Раді розповів, що перше бачення законопроекту про опозицію вже є.

Робоча група продовжує напрацьовувати законопроект про парламентську опозицію, і вже є перше загальне бачення цього законопроекту. Про це під час засідання Погоджувальної ради сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Робоча група продовжує напрацьовувати законопроект про парламентську опозицію. Я дуже вдячний всім представникам фракцій і груп — діалог є конструктивним. Ми почали вже виходити на якісь перші бачення цього законопроекту. Є дискусії по деяких точках, але загальне розуміння є”, — повідомив Стефанчук.

Він зазначив, що наступного тижня група продовжить роботу над законопроектом.

Також парламентар нагадав, що строки надання поправок до законопроекту про всеукраїнській референдум закінчуються у четвер, і запросив народних депутатів взяти участь в діалозі.

15 травня відбулося перше організаційне засідання в режимі онлайн робочої групи з підготовки законопроекту щодо парламентської опозиції.