Скачать
Вівторок, 30.06.2020
В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19
В Україні за останню добу виявлено 706 нових випадків COVID-19
Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
Сьогодні відбудеться ЗНО з української мови та літератури
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Далакяну зірвали серпневий бій за титул WBC
Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19
Cirque du Soleil збанкрутував через пандемію COVID-19

Законопроект про опозицію: Стефанчук розповів про дискусії в Раді

Законопроект про опозицію: Стефанчук розповів про дискусії в Раді
10:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Заступник Дмитра Разумкова в Раді розповів, що перше бачення законопроекту про опозицію вже є.

Робоча група продовжує напрацьовувати законопроект про парламентську опозицію, і вже є перше загальне бачення цього законопроекту. Про це під час засідання Погоджувальної ради сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Робоча група продовжує напрацьовувати законопроект про парламентську опозицію. Я дуже вдячний всім представникам фракцій і груп — діалог є конструктивним. Ми почали вже виходити на якісь перші бачення цього законопроекту. Є дискусії по деяких точках, але загальне розуміння є”, — повідомив Стефанчук.

Він зазначив, що наступного тижня група продовжить роботу над законопроектом.

Рада розпочинає новий пленарний тиждень: які законопроекти на порядку денному

Також парламентар нагадав, що строки надання поправок до законопроекту про всеукраїнській референдум закінчуються у четвер, і запросив народних депутатів взяти участь в діалозі.

15 травня відбулося перше організаційне засідання в режимі онлайн робочої групи з підготовки законопроекту щодо парламентської опозиції.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Законопроект, Верховна Рада, Руслан Стефачук.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
02 Пандемія коронавірусу набирає обертів
03 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
04 Німеччина має гарантувати транзитний статус України
05 Опитування показало, що українці бажають бачити українське меню
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
Опубліковано список країн ЄС, що з 1 липня відкриють кордони для туристів
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
У ДСНС назвали регіони, де можливі нові підтоплення
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
Вибори у Польщі: Дуда випереджає конкурентів у першому турі
30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники
30 червня 2020 - цей день в історії, прикмети та іменинники
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся