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Вівторок, 30.06.2020
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Рада розпочинає новий пленарний тиждень: які законопроекти на порядку денному

Рада розпочинає новий пленарний тиждень: які законопроекти на порядку денному
10:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Цього тижня парламент серед іншого розгляне законопроекти про гральний бізнес та медичну реформу.

Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроекти про гральний бізнес та медичну реформу.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив під час Погоджувальної ради.

"Цього тижня буде багато питань... Одне з перших - це питання про так званий гральний бізнес", - заявив Разумков і висловив сподівання, що парламент зможе "ефективно витратити час" при розгляді цього законопроекту.

За його словами, розглядатимуться законопроекти, пов'язані з медичною реформою, а також економічні, соціальні та освітні законопроекти, питання щодо сфери спорту і меценатства.

Верховна Рада розгляне законопроєкт про референдум за кілька тижнів

Крім того, зауважив Разумков, цього тижня пропонуватиметься працювати у тому ж пленарному режимі, що і в попередні тижні: до 15:00 замість 18:00 у вівторок та четвер.

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Все по темі:

Верховна Рада, Порядок денний, Засідання, Пленарний тиждень.

Автор:

Телеграф
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