Рада розпочинає новий пленарний тиждень: які законопроекти на порядку денному

Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроекти про гральний бізнес та медичну реформу.
Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив під час Погоджувальної ради.
"Цього тижня буде багато питань... Одне з перших - це питання про так званий гральний бізнес", - заявив Разумков і висловив сподівання, що парламент зможе "ефективно витратити час" при розгляді цього законопроекту.
За його словами, розглядатимуться законопроекти, пов'язані з медичною реформою, а також економічні, соціальні та освітні законопроекти, питання щодо сфери спорту і меценатства.
Крім того, зауважив Разумков, цього тижня пропонуватиметься працювати у тому ж пленарному режимі, що і в попередні тижні: до 15:00 замість 18:00 у вівторок та четвер.