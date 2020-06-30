Зеленський має намір замінити всі правоохоронні підрозділи

Президент України Володимир Зеленський у рамках заходів з підтримки економіки країни прийняв чітке рішення про заміну всіх правоохоронних підрозділів, які займаються економічними злочинами, єдиним органом фінансових розслідувань і виступає з ініціативою створення КиївСіті - фінансового центру в столиці країни, повідомив глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі.

Президент України Володимир Зеленський у рамках заходів з підтримки економіки країни прийняв чітке рішення про заміну всіх правоохоронних підрозділів, які займаються економічними злочинами, єдиним органом фінансових розслідувань і виступає з ініціативою створення КиївСіті - фінансового центру в столиці країни, повідомив глава виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі.

"Головним ворогом економічного прогресу України є правоохоронна система - СБУ, податкова міліція, ті підрозділи, які раніше працювали в Генеральній прокуратурі. Чітке тверде рішення президента привести (їх в) один орган - це має бути один маленький орган фінансових розслідувань", - сказав Саакашвілі за підсумками засідання Нацради на брифінгу у вівторок.

За його словами, в країні відкрито 2,5 млн податкових проваджень, що робить її світовим рекордсменом із терору бізнесу.

"Решту економічних органів прибрати й дати можливість бізнесу нормально розвиватися без цього постійного податкового терору", - додав голова виконкому, наголосивши, що цю позицію глава держави заявив дуже радикально, і вона має бути виконана без жодних відмовок.

Щодо КиївСіті Саакашвілі уточнив, що йдеться про впровадження елементів міжнародного арбітражу та міжнародних законів. "Це ініціатива Зеленського, яка дасть змогу залучити в Україну десятки мільярдів нових інвестицій і створити багато робочих місць", - наголосив голова виконкому.

За його словами, на засіданні Нацради також було порушено питання інвестиційних нянь. "Ми, нарешті, побачимо цих нянь, які не виглядатимуть як красиві дівчата, а виглядатимуть, переважно, як чоловіки на кшталт нас з Олександром (заступник Саакашвілі Ольшанский - ІФ)", - сказав Саакашвілі. Він уточнив, що інвестняні супроводжуватимуть інвестиції та зможуть вирішити проблеми бізнесу на рівні президента, прем'єр-міністра, глави його офісу та Націнвестради, щоб "забрати в місцевих рекетирів від держави можливість усе псувати й зупиняти".