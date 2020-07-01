Українців будуть штрафувати за відсутність маски

Для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму будуть збільшені. Про це заявив глава Мін'юсту Денис Малюська, повідомляє прес-служба відомства.

Громадян України штрафуватимуть за відсутність масок в громадських місцях під час карантину на суму від 170 до 255 гривень.

Відтепер в Україні встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок для громадян України і окремо - відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок.

Штрафи для фізичних осіб будуть істотно зменшені. І якщо зараз штраф за відсутність маски для громадян складає 17 тисяч гривень, то відтепер штраф становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян – тобто 170 - 255 гривень.

Для посадових осіб розмір штрафу залишається незмінним. Водночас для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму будуть збільшені та становитимуть від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 гривень до 5 100 гривень.

Кабінет міністрів схвалив проект закону, яким встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок громадянами.