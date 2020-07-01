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Українців будуть штрафувати за відсутність маски

Українців будуть штрафувати за відсутність маски
19:57 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
Для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму будуть збільшені. Про це заявив глава Мін'юсту Денис Малюська, повідомляє прес-служба відомства.

Громадян України штрафуватимуть за відсутність масок в громадських місцях під час карантину на суму від 170 до 255 гривень.

Відтепер в Україні встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок для громадян України і окремо - відповідальність юридичних осіб: власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок.

Штрафи для фізичних осіб будуть істотно зменшені. І якщо зараз штраф за відсутність маски для громадян складає 17 тисяч гривень, то відтепер штраф становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян – тобто 170 - 255 гривень.

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Для посадових осіб розмір штрафу залишається незмінним. Водночас для юридичних осіб суми штрафів за недотримання маскового режиму будуть збільшені та становитимуть від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 гривень до 5 100 гривень.

Кабінет міністрів схвалив проект закону, яким встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок громадянами.

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Маска, Карантин, Штрафи.

Автор:

Телеграф
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