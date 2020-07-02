Відставка Смолія з посади голови Нацбанку: реакція послів країн G7

Посли вважають, що такий крок ставить під загрозу надійність реформ в Україні.

Посли країн "Великої сімки" відреагували на заяву Смолія про відставку з поста голови Національного банку.

У короткій заяві, яка була опублікована у Twitter, зазначено, що відставка голови НБУ може становити загрозу надійності реформ в Україні.

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, вчора ввечері з'явилася інформація, що Смолій написав заяву про відставку з посади голови НБУ. За його словами, на Нацбанк тривалий час здійснюється політичний тиск.