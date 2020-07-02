Гральний бізнес, донорська кров та ВАКС: що на порядку денному Верховної Ради

Парламентарі визначились з нагальними питаннями, які будуть вирішуватись на сьогоднішньому засіданні.

Сьогодні, 2 липня, Верховна Рада України продовжить розглядати законопроект, що легалізує гральний бізнес в Україні та законопроект про якість крові донора та її компонентів.

Про це повідомляється у порядку денному на сайті українського парламенту.

Нардепи продовжать подальший розгляд поправок до проекту майбутнього закону №2285-д, завдяки якому організація та проведення азартних ігор може регулюватись державою.

Також парлампентарі звернуть увагу на законопроект № 3671 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Окрім того, сьогодні Рада планує розглянути законопроект № 3299 у першому читанні про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" у зв’язку з прийняттям закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".