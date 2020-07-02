Нардепи організували нове міжфракційне об'єднання

У Верховній Раді створили нове міжфракційне депутатське об’єднання.

У українському парламенті створили нове міжфракційне об'єднання, що отримало назву "Мінус 25 тариф. Стоп корупція".

Про це повідомив голова Верховної Ради ІХ скликання Дмитро Разумков під час відкриття пленарного засідання парламенту.

"Відповідно до статті 60 закону України "Про регламент Верховної Ради України", повідомляю про створення у Верховній Раді дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Мінус 25 тариф. Стоп корупція"", - сказав Разумков.

Також політики додав, що головою цього об'єднання обрано позафракційного народного депутата Андрія Деркача.

Як відомо, минулого місяця в Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання "Булінг-стоп".