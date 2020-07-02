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Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг

Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг
15:00 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський припинив діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Відповідний указ розміщено на сайті президента в четвер.

"На виконання закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" постановляю: припинити діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації", - наголошується в указі.

У зв'язку з цим визнається таким, що втратив чинність указ президента України від 23 листопада 2011 №1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

Окрім того, президент доручає створити комісію з ліквідації Нацкомфінпослуг, визначивши головою цієї комісії керівника апарату Нацкомфінпослуг Тетяну Галабудську і зобов'язавши її поінформувати в тримісячний термін про результати проведеної роботи.

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Кабінету Міністрів доручено вирішити в установленому порядку питання подальшого використання об'єктів права державної власності, які перебували в управлінні Нацкоміфнуслуг.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Все по темі:

Офис Президента, Володимир Зеленський, Нацкомфінпослуги.

Автор:

Телеграф
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