Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг

Президент України Володимир Зеленський припинив діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Відповідний указ розміщено на сайті президента в четвер.

"На виконання закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" постановляю: припинити діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації", - наголошується в указі.

У зв'язку з цим визнається таким, що втратив чинність указ президента України від 23 листопада 2011 №1070 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

Окрім того, президент доручає створити комісію з ліквідації Нацкомфінпослуг, визначивши головою цієї комісії керівника апарату Нацкомфінпослуг Тетяну Галабудську і зобов'язавши її поінформувати в тримісячний термін про результати проведеної роботи.

Кабінету Міністрів доручено вирішити в установленому порядку питання подальшого використання об'єктів права державної власності, які перебували в управлінні Нацкоміфнуслуг.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.