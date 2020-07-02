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Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

"Во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - отмечается в указе.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента в четверг.

В связи с этим признается утратившим силу указ президента Украины от 23 ноября 2011 № 1070 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".

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Кроме того, президент поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив председателем этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую и обязав ее проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.

Кабинету министров поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомифнуслуг.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Украина, Нацкомфинуслуги, Владимир Зеленский, ОП.

Автор:

Телеграф
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