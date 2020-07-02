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Четвер, 02.07.2020
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Авіакатастрофа літака МАУ: Україна вестиме переговори з Іраном від імені п'яти країн

Авіакатастрофа літака МАУ: Україна вестиме переговори з Іраном від імені п'яти країн
21:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Країни Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 підписали сьогодні Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Ісламською Республікою Іран. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

«Сьогодні відбулася відеозустріч представників держав-учасниць Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу МАУ PS752, який був збитий в Ірані. До складу цієї групи входять Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція – всі країни, громадяни яких були у збитому літаку. Ми обговорили іранські компенсації, кримінальне розслідування, розшифрування «чорних скриньок», компенсації для Міжнародних авіаліній України. Але головне, сьогодні ми підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Ісламською Республікою Іран», - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що цей меморандум від самого початку був ідеєю України.

«І я радий, що учасники групи підтримали нашу ініціативу. Це важливо, бо тепер ми формалізували спільний підхід у міждержавних переговорах щодо притягнення Ірану до відповідальності за збиття рейсу шляхом міждержавних переговорів», - сказав міністр.

Кулеба додав, що всі згадані держави будуть виступати єдиним фронтом і допомагати одна одній як група країн, які постраждали, і Україна буде голосом цієї групи.

За словами міністра, документ визначає нашу державу Речником групи на переговорах. Тобто саме ми, Україна, від імені групи будемо вести перемовини з Іраном. Дорадчий комітет з представників кожного члена координаційної групи надаватиме допомогу Україні з підготовки до раундів переговорів для того, щоб наша позиція була максимально сильною.

«Ці міждержавні переговори з Іраном щодо виплати компенсацій є важливим і необхідним кроком. Ці кроки приведуть нас до мети - це відповідальність Ірану і виплата компенсацій постраждалим державам і сім’ям жертв. Я запевняю вас, що Іран понесе всю відповідальність і заплатить за те, що він зробив. Справедливість восторжествує, скільки б часу це не зайняло", - наголосив Кулеба.

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Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечуючи можливість того, що лайнер був збитий.

11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

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Иран, Кулеба, Літак, Авіакатастрофа в Ірані.

Автор:

Телеграф
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