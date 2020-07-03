Рада сьогодні заслухає Шмигаля та продовжить розгляд питання грального бізнесу

Верховна Рада України на сьогоднішньому ранковому засіданні планує продовжити розгляд законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні і розглянути законопроект про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Також парламентарі заслухають Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на годині запитань до уряду. Про це повідомляє сьогоднішній порядок денний ВР.

Так, почнеться засідання, згідно з порядком денним, з години запитань до уряду, на якому Шмигаль відповідатиме на запитання про ситуацію, яка склалася на Прикарпатті, та заходи уряду України з ліквідації наслідків повені в цьому регіоні, про стан використання коштів на подолання пандемії COVID-19 та про практику вирішення кадрових питань, що належать до конституційних повноважень парламенту.

Також парламентарі планують подальший розгляд поправок до проекту закону №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, який розглядається у другому читанні.

Також Верховна Рада сьогодні планує розглянути для включення до порядку денного та ухвалення рішення щодо законопроекту № 3671 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Окрім того, сьогодні Рада планує розглянути законопроект № 3486 у першому читанні щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також проект закону №3498 щодо меценатської діяльності у сфері спорту.

Нагадаємо, що ймовірно, сьогодні, 3 липня, ввечері під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку України.